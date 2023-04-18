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НовостиЗдоровье18 апреля 2023 7:41

Игорь Артамонов объявил о старте нового губернаторского проекта для медиков

Глава липецкой области сообщил, что Рязанский государственный медицинский университет дополнительно возьмёт на обучение 30 липчан по специальности «педиатрия»
Павел ЧЕРНЫШОВ

Выпускники липецких медколледжей смогут вне конкурса поступить в медицинский вуз. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его поручению в Липецкой области запускается проект в поддержку медиков – «Губернаторский набор».

Раньше выпускникам медколледжей приходилось поступать в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе – будет набор вне конкурса. Договорённости достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом.

В вуз дополнительно возьмут 30 липчан по специальности «педиатрия». Они будут учиться бесплатно – за счёт областного бюджета. После завершения учёбы педиатрам нужно будет 5 лет отработать в медучреждениях региона.

«Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время для регионального здравоохранения готовятся около 780 студентов-целевиков, в том числе более 170 человек по специальности «педиатрия». За последние три года в рамках целевого обучения по программам высшего образования по обучены 66 педиатров.