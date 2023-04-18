В США раскритиковали Запад за сравнение экономик России и Италии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа заявил, что не верно сравнивать Россию и Италию по уровню валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, Запад ошибался, недооценивая экономику РФ.

Журналист напоминает, что на протяжении нескольких лет экономику России сравнивают с экономикой Италии. По его словам, по номинальному объему ВВП обе страны, действительно, похожи. В то же время французский экономист Жак Сапир отметил, что ВВП РФ по паритету покупательной способности (ППС) корректнее сравнивать с Германием, нежели с Италией.

По мнению Роа, даже значение ВВП по ППС не говорит об «истинных масштабах экономической мощи России». Обозреватель напоминает, что тот же Сапир считает, что в эпоху конфликтов важно производство физических товаров, и по этому показателю Россия обходит не только Германию, но и Францию. Более того, РФ лидирует в торговле энергоносителями и сырьевыми товарами, а это дает ей существенно влиять на мировые рынки.

Обозреватель спрашивает, могла бы экономика России выдержать санкционный удар, если бы она на самом деле была «столь мелкой и никчемной». По мнению Роа, пришло время признаться в том, что Запад недооценивает «размер и мощь» России.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по росту экономики РФ в 2023 году. По его данным, ВВП России увеличится на 0,7% по итогам 2023 года, тогда как в январе фонд прогнозировал рост в 0,3%.

Улучшил свой прогноз и Всемирный банк, заявив о том, что ВВП России в 2023 году может сократиться не так сильно, как ожидалось ранее. Сначала прогнозировалось падение показателя на 3,3%, теперь – только на 0,2%.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжает свое активное развитие, по итогам апреля ВВП РФ значительно вырастет. На фоне позитивной статистики, правительство России пересмотрело прогноз социально-экономического развития, существенно улучшив его.