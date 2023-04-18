WP: В Египте решили начать производство боеприпасов для Украины

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Египет после мартовских переговоров с чиновниками США принял решение о приостановке плана о якобы тайных поставок ракет России. Кроме того, власти страны решили начать производить оружие для Украины, утверждает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона.

«В новых бумагах говорится, что власти Египта решили отложить московскую сделку и одобрили продажу Вашингтону 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Их должны поставить Киеву», - сообщает издание.

Также в публикации говорится, что такое решение Египет принял для того, чтобы он смог получить американское оборудование, в том числе и истребители F-35 и системы ПВО Patriot.

Кроме того, в утекших документах США обозначена дата украинского контрнаступления. Об этом писал американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона.