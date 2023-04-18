В Госдуме разработали законопроект об освобождении участников спецоперации от транспортного налога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ разработали проект закона, который освобождает от транспортного налога одну категорию граждан - участников специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию законопроекта.

Как передает агентство, работу над законопроектом вели члены фракции «Справедливой России». Разработанный документ был направлен на отзыв в российское правительство.

Сообщается, что согласно предложенным поправкам в Налоговый кодекс, участники специальной военной операции получают возможность не платить за легковые машины мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Кроме того, документом предлагается освободить их от уплаты налога за моторные лодки с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, а также мотоциклы, мощность двигателя которых составляет до 35 лошадиных сил включительно.

При наличии у участника спецоперации трех и более детей, от налога гражданин будет освобожден в независимости от мощности.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам налоговых уведомлений через «Госуслуги».