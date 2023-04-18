«Ростех» планирует передать «Техмашу» заводы Уралвагонзавода для производства артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ростех» намерен передать несколько своих активов Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для дальнейшей консолидации производства, а также обслуживания артиллерии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники, близкие к госкорпорации.

Как передает издание, «Техмашу» могут передать предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш», а также завод № 9, которые производят ствольные артиллерийские системы.

В «Ростехе» заявили уверенность, что подобное решение сможет активизировать опытно-конструкторские работы и поможет увеличить объемы производства, а также поставки вооружений для войск страны.

«Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте», - приводит издание слова представителя корпорации, который также отметил, что УВЗ будет сконцентрирован на основной для него танковой тематике

По данным источника РБК, производство собираются организовать по системе «пушка – выстрел», согласно которому «Техмаш» будет нести ответственность за артиллерию, а Уралвагонзавод выпускать танки, поскольку на данный момент для концерна это основной вид продукции.