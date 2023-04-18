Российские школьницы взяли четыре «золота» на Европейской математической олимпиаде. Фото: министерство просвещения РФ

Школьницы из России завоевали четыре золотых медали на Европейской математической олимпиаде для девушек. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

По данным ведомства, олимпиада состоялась с 14 по 17 апреля в Словении, конкурсные испытания для российских школьниц проходили на площадке Центра педагогического мастерства в Москве.

В течении двух дней участницы сборной, в которую вошли учащаяся московской школы № 2086 Наталия Ленская, ученица столичного лицея «Вторая школа» Виктория Факанова, а также Ралина Юсупова из московской школы Центра педагогического мастерства и Алиса Волкова из президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, выполняли индивидуальные задания.

Все девушки набрали 42 балла из 42 возможных, таким образом показав лучшие результаты на олимпиаде.

Отмечается, что Алиса и Ралина участвовали в конкурсных соревнованиях для того, чтобы подготовиться к Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в Японии.

С победой девушек поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что «высокое качество математического образования уже стало визитной карточкой российской педагогической и научной школы». По его словам, об этом говорят не только независимые исследования, но и, в первую очередь, результаты на международных олимпиадах.

Россия участвует в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2016 года. В прошлом году школьницы из РФ также взяли четыре «золота», а максимальный балл набрали две российские девушки.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в стране построено 900 новых школ.