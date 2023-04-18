Терапевт Романенко связала онемение конечностей с диабетом и онкологией Фото: Евгения ГУСЕВА

Онемение конечностей может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Подобные последствия бывают при сахарном диабете, инфекционных заболеваниях и опухоли головного мозга.

Во время диабета развивается диабетическая нейропатия, глюкоза повреждает нервные волокна, отсюда онемение, ощущение мурашек, жжение.

- При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног, - говорит «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Инфекционные заболевания тоже порой вызывают подобные последствия.

Еще одна причина – нарушение чувствительности конечностей из-за проблем с позвоночником. Но пророй даже неудобное положение тела ведет к онемению рук или ног.

- Проблема возникает, когда мы неудобно сидели, лежали. Происходит временное нарушение нормального функционирования нервных волокон, и возникает чувство онемения, – заключила врач.

Ранее, врач-невролог, алголог, заведующая центром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марина Василенко отметила в беседе с РИАМО, что с проблемой мигрени за помощью к врачу стоит обращаться тогда, когда имеются такие симптомы головной боли, как боль в затылке, справа или слева, сопровождающаяся тошнотой, светобоязнью, онемением.

Кстати, спровоцировать головную боль может даже неправильно подобранная подушка. Если она плохо фиксирует голову, то в таком случае происходит прогиб в шейном отделе позвоночника, из-за чего задеваются нервные окончания и в спине появляется напряжение, сообщает "360".

А вот длительный хронический недосып увеличивает риск возникновения депрессии, профессионального выгорания, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции. Об этом в интервью RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова. Помочь может дневной сон, но просыпаться в таком случае нужно не позже 15:00.