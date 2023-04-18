Почти половина работодателей отказывает соискателю из-за завышенных зарплатных ожиданий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, почему соискателю могут отказать в приеме на работу. Чаще всего, кадровики принимают решение не сотрудничать с человеком из-за опыта и навыков, а еще из-за завышенных зарплатных ожиданий.

Опрос, проведенный сервисами «СберПодбор» и «Работа.ру» показал, что 55% работодателей готовы отказать соискателю, если он сложно сходится с коллективом.

52% готовы отдать предпочтение другому кандидату, если он не проявил интереса к работе, а 49% не станут выбирать данного сотрудника, если у него слишком завышены зарплатные ожидания.

Но не только личные качества являются решающими в этом вопросе. 41% кадровиков опирается на отзывы с прежнего места работы. Если они негативные, то скорее всего, будет отказ. А каждого четвертого работодателя насторожат неуместные вопросы соискателя на собеседовании, пишет RT.

А вот желание работать и амбиции человека станут решающими при приеме в 72% случаев. 45% работодателей опираются на личную симпатию и хорошее впечатление о кандидате.

А в каждой десятой компании позитивно оценивают соискателя, который готов к переработкам.

Ранее, работодатели рассказали, о своем отношении к служебным романам. 43% опрошенных считают, что романтические отношения никак не влияют на рабочую обстановку. 19% отмечают позитивный эффект, а 38% негативно оценивают романтические отношения между коллегами, пишет "Газета.ru".

Тем временем, эксперты полагают, что в 2023 году произойдет структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут более пристальное внимание обращать на соискателей старше 50 лет. По данным газеты "Известия", уже в марте число предложений такой категории потенциальных работников, по данным hh.ru, выросло в 2,5 раза относительно 2021 года.

На рынок повлияли отъезд части трудоспособного населения за границу, отток мигрантов, ковидные ограничения. Все это подталкивает работодателей к тому, чтобы обратить внимание на возрастных сотрудников, передает "360".