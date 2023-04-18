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НовостиПолитика18 апреля 2023 8:47

Экс-разведчик США Риттер: Украина не сможет пережить конфликт с Россией из-за Зеленского

Бывший американский разведчик Скотт Риттер обозначил печальную судьбу Украины
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Фото: YouTube

Киев не сможет пережить вооруженный конфликт с Москвой из-за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и США. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинская сторона не переживет данный конфликт. Это почти судьба государства», - отметил бывший военнослужащий.

Также Риттер считает, что Москва готова к переговорам и прекращению конфликта. По его мнению, такого не случится из-за нежелания Зеленского пойти на компромисс и стремления США одолеть Россию

«Сейчас Россия побеждает и эта война уже закончена. Несмотря на продолжающиеся бои, украинская армия потерпела неудачу в Артемовске», — заключил разведчик.

Кроме того, Риттер заявил о том, что Вашингтон пытается развязать конфликт между Россией и Грузией, так как Украина очевидно проигрывает. Такая вооружённая конфронтация может, якобы, помочь Западу достичь своей цели.