Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 апреля 2023 8:50

Макрон намерен предложить Китаю план мирных переговоров России и Украины

Bloomberg: Макрон намерен предложить Китаю план мирных переговоров России и Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон намерен предложить Китаю план мирных переговоров России и Украины

Макрон намерен предложить Китаю план мирных переговоров России и Украины

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам между Москвой и Украиной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с такими планами.

Как передает издание, французский лидер уже поручил советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну вместе с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая смогла бы стать основой для будущих переговоров России и Китая.

Отмечается, что план французского президента предполагает, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся уже летом 2023 года, если все пойдет по плану.

Напомним, ранее, председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру, прибывшему в Китай с политическим визитом, составить собственный план по урегулированию украинского конфликта, отметив, что Пекин готов поддержать инициативу Парижа. Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили о неспособности Франции быть посредником на Украине.