Макрон намерен предложить Китаю план мирных переговоров России и Украины Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам между Москвой и Украиной. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с такими планами.

Как передает издание, французский лидер уже поручил советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну вместе с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая смогла бы стать основой для будущих переговоров России и Китая.

Отмечается, что план французского президента предполагает, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся уже летом 2023 года, если все пойдет по плану.

Напомним, ранее, председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру, прибывшему в Китай с политическим визитом, составить собственный план по урегулированию украинского конфликта, отметив, что Пекин готов поддержать инициативу Парижа. Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили о неспособности Франции быть посредником на Украине.