В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за игнорирование предписаний Минюста

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В Госдуме комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств предложила изменить закон об иноагентах. Как сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, планируется ввести новые штрафы и запретить имущественную поддержку иностранных агентов.

По мнению Пискарева, сейчас важно устранить любые возможности и лазейки людей, находящихся под иностранным влиянием и пытающихся обойти российские законы.

Так, предлагается запретить получать иноагентам имущественную поддержку от государства, предоставить Минюсту возможность госконтроля за соблюдением закона об иноагентах. В таком случае Министерство юстиций сможет выносить предупреждения нарушителям и давать на исправление нарушений не менее месяца.

Кроме того, поправки предполагают установление штрафов тем, кто не выполнил предписания Минюста в срок. Граждане могут быть оштрафованы до 50 тысяч рублей, должностные лица – до 100 тысяч рублей, юридические лица – до 300 тысяч рублей.

Ранее список иноагентов пополнил Семен Слепаков*. Минюст России включил комика в реестр после его антироссийских высказываний.

* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом