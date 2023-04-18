Росконгресс спрогнозировал появление альтернатив доллару и евро не ранее 2035-2040 годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валюта, которая будет способна конкурировать с долларом и евро, может появиться не раньше 2035-2040 годов. Об этом сказано в докладе Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру», выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро», - сказано в докладе, где отмечается, что на роль валюты, способной заменить доллар и евро, будут претендовать, в первую очередь, азиатские валюты.

Согласно прогнозам, доминирующие позиции способны занять китайский юань и гонконгский доллар, а также валюты Центрально- и Западно-Африканских стран. Кроме того, говорится о странах Латинской Америки и ЕАЭС. Ожидается, что данный процесс займет десятки лет, а играть заметную роль в глобальной экономике они будут не ранее 2035-2040 годов.

Отмечается, что позиция доллара на данный момент остается прочной. На него приходится примерно 58% всех валютных резервов мира, даже несмотря на то, что последние 20 лет вес американской валюты уменьшается, темпы снижения все равно составляют десятые доли процента в год.

Напомним, ранее финансовый аналитик Артем Звездин назвал юань реальной альтернативой доллару и евро, способной защитить инвесторов от рисков, созданных западными странами.