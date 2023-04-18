Песков заявил, что Путину важно посещать новые регионы и на месте получать информацию

Песков заявил, что Путину важно посещать новые регионы и получать на месте информации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин все чаще посещает новые российские регионы, отметив, что это важно для верховного главнокомандующего, который проводит проверки штабов и на месте получает информацию.

«Это рутинная работа верховного главнокомандующего. Что касается оценок состояния войск - это прерогатива министерства обороны, мы не имеем права давать какую-то информацию», - отметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 18 апреля, появлялась информация, что российский президент посетил штаб группировки войск «Днепр», который расположен на Херсонском направлении, а также штаб группировки войск «Восток» в ЛНР. Там президент России заслушал доклады военачальников. Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава государства поздравил военных с Пасхой.