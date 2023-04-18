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НовостиПолитика18 апреля 2023 9:58

Песков прокомментировал сообщения об инициативе Макрона по мирному плану по Украине

В Кремле не знают об инициативе Франции по мирному плану по Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал сообщения об инициативе Макрона по мирному плану по Украине

Песков прокомментировал сообщения об инициативе Макрона по мирному плану по Украине

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении президента Франции Эмануэля Макрона предложить план мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявив, что в Кремле ничего по мирному плану урегулирования украинской ситуации на данный момент не получали.

«Там действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай там французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы. Нам не известно о существовании какого-то французского плана», - заявил представитель Кремля во вторник, 18 апреля.

Напомним, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники, заявил о том, что французский лидер собирается обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Россией и Украиной.