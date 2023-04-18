Песков прокомментировал сообщения об инициативе Макрона по мирному плану по Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении президента Франции Эмануэля Макрона предложить план мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявив, что в Кремле ничего по мирному плану урегулирования украинской ситуации на данный момент не получали.

«Там действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай там французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы. Нам не известно о существовании какого-то французского плана», - заявил представитель Кремля во вторник, 18 апреля.

Напомним, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники, заявил о том, что французский лидер собирается обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам между Россией и Украиной.