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НовостиПолитика18 апреля 2023 10:06

Песков прокомментировал инициативу Бразилии по урегулированию украинского конфликта

Песков заявил, что оценивать план Бразилии по урегулированию украинского конфликта рано
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал инициативу Бразилии по урегулированию украинского конфликта

Песков прокомментировал инициативу Бразилии по урегулированию украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оценивать инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию украинского конфликта на данный момент рано, поскольку необходимо знать нюансы данной идеи. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предположив, что соответствующие данные может получить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Бразилию.

«Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы. И как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее бразильский лидер предложил главам Китая и ОАЭ создать аналог «Большой двадцатки» (G20) для обсуждения украинского конфликта, отметив, что противоборствующие стороны не предпринимают инициатив для прекращения конфликта, а западные страны делают все для его продолжения.