Песков прокомментировал инициативу Бразилии по урегулированию украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оценивать инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию украинского конфликта на данный момент рано, поскольку необходимо знать нюансы данной идеи. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предположив, что соответствующие данные может получить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Бразилию.

«Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы. И как раз получить эти нюансы сейчас имеет возможность наш министр иностранных дел», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее бразильский лидер предложил главам Китая и ОАЭ создать аналог «Большой двадцатки» (G20) для обсуждения украинского конфликта, отметив, что противоборствующие стороны не предпринимают инициатив для прекращения конфликта, а западные страны делают все для его продолжения.