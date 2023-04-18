Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не уточнил, кто бомбил Японию Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Японии, где проходит встреча глав МИД стран – членов «Большой семерки» (G7) назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», однако не упомянул, кто именно бомбил страну.

Блинкен заявил, что страны «Большой семерки» остаются привержены повышению усилий по разоружению для построения более безопасного мира, отметив, что данный вопрос будет затронут «и на высшем уровне в ходе встречи в Хиросиме, «которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием о беспрецедентных разрушениях и безмерном человеческом страдании, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года».

Как отмечает портал News Unrolled, после этого журналисты попросили Блинкена прокомментировать то, что многие жители Хиросимы и Нагасаки призывали к визиту глав стран – членов «Большой семерки», в том числе США. Сообщается, что в своей речи госсекретарь США «не упомянул, кто именно бомбил японские города, и не принес извинений».

Напомним, ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Блинкена странным существом, заявив, что тот, упоминая про разрушения Хиросимы и Нагасаки, не назвал свою страну, «которая это преступление и совершила».