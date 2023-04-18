Глава Минцифры заявил об отсутствии планов блокировать «Википедию» в России Фото: REUTERS

Планов по блокировке онлайн-энциклопедии «Википедии» в России на данный момент нет. Такое заявление во вторник, 18 апреля, сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах First Russian Data Forum, отметив, что сейчас развивается российский аналог этого сайта.

«Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов. Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет» - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос, как развивается аналог «Википедии» в России портал «Знания».

Напомним, в начале апреля этого года глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева заявил, что «Википедия» содержит много политических искажений, призвав как можно быстрее закрыть данный портал в России.

Комментируя данное предложение главы СПЧ, пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков согласился с тем, что данная интернет-энциклопедия содержится много искажений и фактологических ошибок, однако для начала призвал создать аналог этого портала.