Новый фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» выйдет в прокат в России

В России в прокат выйдет историческая драма «Жанна Дюбарри», в которой одну из главных ролей сыграет Джонни Депп. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision.

Как стало известно, RWV привезут в Россию фильм открытия 76-го Каннского фестиваля. Компании поддержали создание фильма еще на этапе производства.

«Мы стали партнёром проекта и онлайн-дистрибьютером на территории России и СНГ», - отметили в пресс-службе.

Фильм «Жанна Дюбарри» расскажет о жизненных поворотах одной из самых влиятельных женщин Франции, фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье. Людовика XV в картине и сыграл Джонни Депп. К слову, это его первая полнометражная роль за последние несколько лет. На протяжении трех лет у Деппа шли длительные судебные разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд расстались в 2016 году, однако точку в их конфликте суд поставил только в 2022 году. Бывшие супруги обвиняли друг друга в физическом и эмоциональном насилии.