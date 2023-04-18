В Тюмени началось финансирование инфраструктуры для 2000 семей

Фото: «ТюменьСтройПроект»

Группа компаний «ТюменьСтройПроект» получила от ДОМ.РФ первый транш льготного займа на создание инженерной инфраструктуры, которая будет обеспечивать первые две очереди ЖК «Мотивы». Его возводят в Тюмени между Московским трактом и Окружной дорогой. Ранее Институт развития с помощью механизма инфраструктурных облигаций уже финансировал проекты в регионе.

«ТюменьСтройПроект» перевели 157,6 млн рублей. По условиям соглашения, суммарно компания получит 811 млн льготного финансирования. Средства пойдут на строительство газовой котельной и прокладку инженерных коммуникаций.

— Территория вдоль Московского тракта – одна из наиболее перспективных в Тюмени, ДОМ.РФ активно участвует в ее развитии. Первые 92,5 тыс. кв. м комфортного жилья здесь построят благодаря инфраструктурным облигациям. В результате улучшить условия жизни смогут 2 000 семей. Мы нацелены на расширение сотрудничества с регионом, который уже стал одним из главных пользователей инструментов Института развития, стимулирующих жилищное строительство и повышение качества городской среды, – отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Фото: «ТюменьСтройПроект»

Первые две очереди ЖК «Мотивы» планируется сдать в третьем квартале 2025 года. Работы над инженерной инфраструктурой продолжатся до 2026 года. Всего же на этом участке появится несколько микрорайонов на площади в 109 га.

— Старт такого крупного проекта мы начинаем совместно с ДОМ.РФ. Благодаря инфраструктурным облигациям застройщик получит средства на строительство инфраструктуры всего под 4%, – сообщил замначальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселев.

Ранее инфраструктурные облигации в Тюменской области одобрили также для возведения ЖК «Домашний». Льготный займ пойдет на строительство котельной, газопровода, сетей водоснабжения и водоотведения, магистральных и внутриквартальных дорог. В обоих жилых комплексах также задействованы капиталы Банка ДОМ.РФ: финучреждение выделило проектное финансирование девелоперам. Кроме того, под «Домашний» Институт развития предоставил участок площадью 51 га.