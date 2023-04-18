В отдаленные поселки Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова будет курсировать буксир

В отдаленные поселки, расположенные на берегу водохранилища Зейской ГЭС, будет курсировать буксир. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поручил обеспечить отдаленные поселки Зейского района водным транспортом. В населенные пункты, расположенные на берегу водохранилища Зейской ГЭС, будет курсировать буксир. Он обеспечит стабильное транспортное сообщение с большой землей во время таяния снегов и в период летних паводков.

Учитывая опыт прошлых лет, буксир станет альтернативным транспортом на случай повреждения грунтовых дорог. Во время затяжных дождей северные трассы размывает, и проехать по ним становится невозможно. Буксир выделит МЧС и передаст его районному Центру ГО ЧС.

«В первую очередь поручаю отремонтировать буксир, ввести его в эксплуатацию, поставить на баланс, обеспечить экипажем и всеми разрешительными документами. Средства выделим из резервного фонда в рамках подготовки к ЧС. Судно должно быть готово к работе в середине мая – началу сезона паводков», - сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Буксир способен провозить на борту две-три тонны грузов. Кроме того, судно может буксировать баржу вместимостью до 30 тонн.

В августе прошлого года паводок отрезал от большой земли 30 населенных пунктов в Зейском, Магдагачинском районах и в Тындинском округе Приамурья. Из-за сильных затяжных дождей под водой оказались более 130 домов, смыло девять мостов, пострадали около ста километров автомобильных дорог. В Зейском и Магдагачинском районах для доставки продуктов и перевозки жителей спасатели использовали плавательный транспортер.