Госдума РФ приняла заявление о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ во вторник, 18 апреля, принят проект обращения «О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения».

Как сказано в заявлении в Латвии, Литве и Эстонии уже давно проводят репрессивную политику, а также поощряют «национализм и нетерпимость к русским».

«Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», - сказано в заявлении депутатов.

В документе предлагается выступить против любых проявлений дискриминации, потребовав от властей прибалтийских стран, а также поощряющих русофобию западных стран, соблюдения принципы международного права и прекращения ущемления прав русскоязычного населения.

Ранее политолог рассказал, как Прибалтика ведет политику репрессий против русскоязычного населения.