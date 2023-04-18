Песков рассказал детали поездки Путина в зону спецоперации Фото: REUTERS

Поездка президента России Владимира Путина в зону проведения специальной военной операции состоялась в минувший понедельник, 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя», - отметил представитель Кремля во вторник, 18 апреля.

Песков также прокомментировал предположения некоторых Telegram-каналов, что поездка российского президента состоялась до Пасхи, назвав это ошибочными гипотезами.

Напомним, сегодня, 18 апреля, появлялось сообщение о том, что президент России посетил штаб группировки войск «Днепр», расположенный на Херсонском направлении, а также штаб группировки войск «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Сообщалось, что там российский лидер заслушал доклады военачальников, а также поздравил военных с Пасхой, подарив им копии икон.