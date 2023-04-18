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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 11:35

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Заседание по делу было закрытым
Екатерина КОСОБОКОВА
Мосгорсуд во вторник, 18 апреля, оставил под стражей репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Мосгорсуд во вторник, 18 апреля, оставил под стражей репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Мосгорсуд во вторник, 18 апреля, оставил под стражей репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

«Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - цитирует ТАСС решение суда.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов по делу.