Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд во вторник, 18 апреля, оставил под стражей репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Мосгорсуд во вторник, 18 апреля, оставил под стражей репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

«Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - цитирует ТАСС решение суда.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов по делу.