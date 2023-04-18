Судебные приставы приступили к аресту имущества компании Google Фото: REUTERS

Федеральная служба судебных приставов начала арест имущества компании Google, против которой ранее Госдума выиграла суд. Ситуация с взысканием средств с американской компании взята на контроль. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Контролировать процессы было поручено думскому комитету по безопасности и коррупции.

Ранее Володин сообщал, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на один миллиард рублей, а также постановил восстановить доступ к каналу в портале YouTube.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал, что более тысячи российских компаний присоединились к иску против Google. Большая часть требований связана с неоказанием услуг по размещению рекламы. Требовалось банкротство российской «дочки» американской компании.