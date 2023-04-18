В Москве круглосуточно будут дежурить более 80 расчетов поливомоечной техники

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С каждым днём в столице все теплее. Коммунальные службы в жаркую погоду внимательно следят за тем, чтобы в городе не вспыхнула трава. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предупреждения возможных природных пожаров.

«Во всех административных округах, кроме Центрального, заступили на круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники, - рассказал заммэра. - Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы».

По его словам, в составе одного такого «экипажа» три специалиста Комплекса городского хозяйства и поливомоечная машина на восемь тонн воды. К ней ещё подключается пожарный рукав.

«Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении», - подчеркнул Бирюков.

В Новой Москве 14 расчетов дежурят в поселениях Воскресенское, Мосрентген, Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Кокошкино, Внуковское, Марушкинское, Первомайское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Десеновское, а также городском округе Московский.

Под особым контролем находятся и столичные места отдыха. Среди них, например, природно-исторические парки «Измайлово», «Косинский», «Битцевский лес» и «Москворецкий», природный парк «Тушинский», национальный парк «Лосиный остров», парки «Сокольники» и «Братеевская пойма». Около каждого из них несут вахту остальные из созданных в городе расчетов.