Штурмовые отряды России заняли три квартала в Артемовске Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ во вторник, 18 апреля, заявило, что российские штурмовые отряды, которые действуют на Донецком направлении, в течение суток освободили три квартала в Артемовске.

«На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска», - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве также отметили, что поддержку действиям штурмовых отрядов в Артемовске оказывали Воздушно-десантные войска (ВДВ) и подразделения Южной группировки войск, которые пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Напомним, днем ранее в военном ведомстве сообщили, что за сутки российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами в Артемовске, отметив также, что российские войска поразили украинские подразделения в районах Богдановки, Часова Яра и Константиновки.