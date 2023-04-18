Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Россией

Польша укрепляет граничащие с Россией рубежи. Фото: REUTERS

В Польше начались работы по строительству электронного заграждения на границе с Россией. Речь идет о Калининградской области. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

«Сейчас идут земляные работы по строительству электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — приводит слова Каминьского издание wPolityce.

По словам чиновника, это будет "современное невиданное заграждение". Оно будет состоять из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и другого оборудования, которое будет обеспечивать полный контроль всего, что происходит на границе. Работы должны завершиться к осени 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что власти Польши продлили ограничения, связанные с железнодорожным сообщением на границе с Беларусью. Запрет будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Также власти Польши приняли решение о введении временного запрета на ввоз зерна и пищевой продукции из Украины. Это необходимо для защиты польских фермеров и потребителей.