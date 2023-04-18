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НовостиПолитика18 апреля 2023 12:45

Путин обсудит с правительством повышение надежности электросетевого комплекса

Совещание пройдет 19 апреля 2023 года в режиме видеоконференцсвязи
Сергей ЧИКОВ
Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 19 апреля 2023 года

Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 19 апреля 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 19 апреля 2023 года проведет совещание с членами правительства РФ о повышении надежности электросетевого комплекса. В пресс-службе Кремля отметили, что совещание пройдет по видеосвязи.

“Девятнадцатого апреля Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы, связанные с повышением надежности электросетевого комплекса”, – говорится в сообщении пресс-службы. Основными докладчиками будут министр энергетики РФ Николай Шульгинов и гендиректор ПАО “Россети” Андрей Рюмин.

Напомним, недавно Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором обсудил вопросы информационной безопасности страны. Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести заседание Совета по развитию местного самоуправления, а также оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.