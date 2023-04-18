Экс-глава МИД Британии Милибэнд заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд считает, что украинский конфликт объединил страны Запада, но это привело к расколу в мире. Такое мнение он выразил в статье для американского издания Forreign Affairs.

По мнению Милибэнда, если страны Запада не устранят «коренные причины» раскола, то он будет только углубляться. В частности, экс-глава МИД Британии считает, что нужно поменять свое отношение к событиям, происходящим на Украине, и не противопоставлять демократию автократии, а заявлять о борьбе между «верховенством закона» и «безнаказанностью». Таким образом можно будет получить поддержку от других стран, считает Милибэнд.

Бывший министр отмечает особое отношение западных стран к ситуации на Украине, если сравнивать с конфликтами в других регионах.

Милибэнд также заявил о двойных стандартах, которые используют страны Запада в своей политике. В качестве примера он приводит то, что США не ратифицировали Римский статут, в то же время озвучивая призывы к преследованию военных преступлений на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский лидер Эмманюэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который может помочь в мирных переговорах между Россией и Украиной. Согласно плану президента Франции, Москва и Киев могут сесть за стол переговоров уже этим летом.

В свою очередь, в Кремле считают, что Франция не может быть посредником в конфликте на Украине, так как по сути является одним из его участников.