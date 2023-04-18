Глава офиса Зеленского Ермак отчитался о нуждах ВСУ парламенту Великобритании Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался с членами парламента Великобритании по видеосвязи, и рассказал им о том, что сейчас жизненно необходимо ВСУ. Также Ермак отчитался перед британцами о ситуации в зоне конфликта, о чём пишет пресс-служба офиса Зеленского.

«Представители британского парламента были проинформированы об актуальной ситуации в зоне конфликта и нуждах подразделений сил обороны», — заявили в ведомстве.

Ермака слушали члены парламента Великобритании по вопросам обороны, безопасности и иностранных дел Палаты общин. В свою очередь, в офисе Зеленского добавили, что своевременное информирование парламентариев в Лондоне «крайне важно для одобрения политических решений относительно предоставления Украине всего необходимого вооружения».

Ранее KP.RU сообщил о том, что две недавние поставки вооружения Киеву от Запада станут последними перед попыткой контрнаступления. США и Евросоюз уже неоднократно намекали Зеленскому, что снабжать ВСУ становится слишком дорого, а результатов это не приносит.