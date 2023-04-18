Посол Великобритании прибыла в МИД по вызову из-за вмешательства в дела России

Посол Британии в Москве посетил МИД РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт посетила российский МИД во вторник, 18 апреля 2023 года. Агентство ТАСС сообщило, что дипломат проследовала в здание министерства, а после выхода не дала никаких комментариев журналистам.

Сайт KP.RU рассказывал, что послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ из-за грубых вмешательств в дела России. В ведомстве заявили, что дипломатов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей их дипломатическому статусу.

Ранее Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт выступила с заявлением о том, что Москва якобы должна освободить осуждённого за госизмену публициста Владимира Кара-Мурзу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления верхом цинизма и попыткой вмешательства во внутренние дела РФ и заявила об их неприемлемости.

* Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента