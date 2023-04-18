Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в автомобильную аварию на Северо-Востоке Москвы. ДТП произошло на Звездном бульваре. По данным очевидцев, в машину Диброва въехал полицейский автомобиль.

В беседе с журналистом «Газеты.Ru» Дибров подтвердил, что попал в ДТП. По его словам, в его машину въехали случайно, это «бытовая ситуация». Телеведущий добавил, что хорошо себя чувствует.

«Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно. У меня так тоже было», - прокомментировал аварию Дибров.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале прошлого года кто-то разбил припаркованный в Москве автомобиль супруги Дмитрия Диброва Полины. Неизвестные врезались в машину, после чего скрылись с места ДТП. После случившегося модель обратилась в полицию.