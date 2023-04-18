Участников нападения на Брянскую область 2 марта 2023 года Канахина и Огурцова внесли в реестр террористов Фото: Иван МАКЕЕВ

Двоих участников нападения, совершённого проукраинскими террористами на Брянскую область 2 марта 2023 года, Кирилла Канахина и Алексея Огурцова, внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе Росинфомониторинга.

Предполагается, что Канахин и Огурцов, ныне признанные в России террористами и экстремистами, являются подельниками Дениса Капустина*, который был организатором и руководителем нападения на Брянскую область. Ранее, до внесения в реестр, Канахин и Огурцов были объявлены в розыск российскими правоохранителями.

Напомним, 2 марта 2023 года группа проукраинских боевиков проникла на территорию Брянской области, где устроила теракт. Террористы обстреляли из автоматов движущийся автомобиль с детьми, был ранен мальчик Фёдор, 2012 года рождения, который сумел, несмотря на ранение, вывести из-под огня и увести в безопасное место двух девочек младше себя. В результате нападения погибли двое жителей региона.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Капустина* объявили в розыск, и внесли в соответствующую базу МВД России.

* - Внесён в России в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму