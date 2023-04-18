Мошенник выманил у жителя Приморского края три миллиона рублей

Стражи порядка уже задержали мошенника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наивный житель Артема Приморского края передал мошеннику из Хабаровска почти три миллиона рублей в обмен на машину из Японии. Новый знакомый заявил, что он – успешный бизнесмен в сфере авто. Однако ни машины, ни денег пострадавший больше не увидел, сообщает vostokmedia.com.

Мужчины договорились о сделке, хабаровчанин пообещал, что транспортное средство будет дешевле, чем на рынке. Жителю Приморья должны были доставить авто из Японии в обмен на 2 миллиона 974 тысячи рублей. Вот только после получения средств аферист перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска быстро выявили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, мужчину из Хабаровска уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, а сейчас ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Афериста заключили под стражу. Устанавливается, был ли подозреваемый причастен к другим эпизодам противоправной деятельности.