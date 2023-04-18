Президент Швейцарии Берсе заявил, что делает все возможное для соблюдения санкций против России

Швейцария предпринимает любые шаги для того, чтобы в полной мере реализовать санкции в отношении России. Однако это очень непросто, считает президент страны Ален Берсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария предпринимает любые шаги для того, чтобы в полной мере реализовать санкции в отношении России. Однако это очень непросто, считает президент страны Ален Берсе.

«К принятым санкциям мы относимся очень серьезно и делаем все возможное для того, чтобы добиться их полной реализации, хоть это и непросто», - приводит слова Алена Берсе ТАСС.

Ранее Швейцария поддержала введение санкций в отношении России, несмотря на свой нейтральный статус. С марта прошлого года Швейцария входит в список недружественных для РФ стран.

Напомним, 17 апреля главы МИД G7 договорились сохранять антироссийские санкции и продолжать поддерживать Украину. Также политики во время встречи пришли к всеобщей договоренности о сотрудничестве для ужесточения контроля над соблюдением ограничительных мер.