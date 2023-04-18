WP: Генсек ООН Гуттериш пришел в ярость из-за того, что Киев привлек его к награждению украинских бойцов

Генсек ООН был в "ярости" из-за несогласованной церемонии награждения бойцов ВСУ во время его визита в Киев Фото: REUTERS

Издание The Washington Post заявило, что Генсек ООН Антониу Гуттериш “был в ярости” из-за того, что Киев устроил церемонию награждения бойцов ВСУ во время его визита на Украину. Об этом стало известно из недавней утечки секретных документов Пентагона и американской разведки.

Из попавших в общий доступ документов следует, что Гуттериша разозлило то, что церемония награждения была устроена во время его поездки без согласования. Также в документах говорится, что Генсек ООН во время церемонии все время “старался не улыбаться”.

Напомним, в начале апреля 2023 года в свободный доступ попало около ста секретных документов Пентагона. Данная утечка поставила под угрозу и вероятное весеннее наступление ВСУ, а также качество американской разведки из-за того, что раскрытие секретов может побудить источники Вашингтона отказаться от сотрудничества с ним.

Сайт KP.RU рассказывал, кто “слил” секретные документы Пентагона про Украину и шпионаж. Им оказался 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра, который хотел впечатлить правдой друзей-подростков.