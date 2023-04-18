Момент столкновения Mercedes Дмитрия Диброва с полицейской машиной попал на видео

Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. Иномарка телеведущего врезалась в полицейский микроавтобус.

Все случилось на северо-востоке Москвы. За рулем немецкого автомобиля был сам Дибров. Позже он подтвердил, что травм не получил, а происшествие – сущий пустяк.

Тем не менее, отвечать за разбитую полицейскую машину ему придется.

В сети уже расходится видео момента столкновения. В распоряжении Пятого канала оказались соответствующие кадры. Система городского видеонаблюдения зафиксировала момент происшествия.

На видео отчетливо видно, что ведомственная машина двигается по левой полосе, предназначенной для общественного транспорта. В какой-то момент ее подрезает иномарка Диброва. Возможно, он не заметил микроавтобус, когда перестраивался в левый ряд.

Говоря о ситуации, телеведущий отметил, что случилась «бытовая ситуация» и чувствует он себя хорошо.

- Ребята, откуда вы все это узнаете? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно, - сказал он «Газета.Ru».

Дмитрий Дибров отметил, что никто не застрахован от подобных происшествий. В его жизни тоже был случай, когда в него врезались.

- У каждого такое бывает, человек случайно въехал в меня, - сказал он телеканалу "360".