Психолог рассказала, почему человек не может нравиться всем

Психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко в беседе с «Газета.Ru» назвала желание нравится окружающим эволюционным механизмом, доставшимся людям с древних времен, отметив, что в условиях, когда человек нравится другим, то находится в безопасности и соплеменники его не обидят.

«В современном мире, что бы ни говорили сторонники естественности, успех отношений зависит от внешности. Нам приятнее общаться с людьми обаятельными, красивыми, стильными», - заявила специалист, отметив, что предпочтения «закладываются в глубоком детстве», поэтому человеку могут «нравиться полные рыжие люди или стройные брюнеты и даже люди с определенными манерами».

По ее словам, негативное отношение к людям может также быть сформировано в детстве и даже связано с детскими ассоциациями, отметив, что в данном случае свою роль играет не только внешнее сходство, но также и ряд напоминающих манер.

Пономаренко отметила, что желание понравиться всем окружающим может в итоге привести к зависимости самооценки от чужого мнения. «Такие люди начинают ориентироваться на то, чего хотят от них другие», - предупредила она.

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