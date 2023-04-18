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НовостиПолитика18 апреля 2023 14:16

Запад ожидает от России ответных действий в случае контрнаступления Украины

The Guardian: Запад готовится к любой реакции России на попытку контрнаступления Украины
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лидеры стран Запада предполагают, что Россия использует всевозможные варианты реагирования на попытки контрнаступления Украины. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Лидеры стран Запада предполагают, что Россия использует всевозможные варианты реагирования на попытки контрнаступления Украины. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Лидеры стран Запада предполагают, что Россия использует всевозможные варианты реагирования на попытки контрнаступления Украины. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании пишет The Guardian.

«Официальные лица Британии на саммите представителей МИД G7 в Японии заявили, что ждут от России возможного ответа. Также они заявили, что Запад должен быть готов к крайним мерам на фоне усилий РФ удержать украинскую территорию», — сообщает газета.

Как утверждают представители западного конгресса, среди возможных мер, к которым якобы может прибегнуть Россия, есть ядерные угрозы и кибератаки, говорится в издании.

Кроме того, на саммите министры иностранных дел стран G7 заявили о своей готовности продолжать поддержку украинской стороны. Также главы МИД говорили и о сохранении санкций против Москвы.