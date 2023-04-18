Французский политик Филиппо призвал Париж выйти из союза с США из-за краха американского лагеря

Флориан Филиппо призвал Францию отказаться от союза с США Фото: EAST NEWS

Французский политик Флориан Филиппо призвал власти Франции выйти из союза с Америкой. По его словам, выстроенный Вашингтоном международный блок терпит крах на фоне сближения Бразилии, Китая, России, Индии и других стран в борьбе против США.

“Бразилия и Китай предлагают мирный план. Индия ведет переговоры о торговом соглашении с Россией, чтобы противостоять санкциям. Саудовская Аравия заключила мир с Ираном. Американский лагерь рушится! Франция должна стать уравновешивающей, а значит, свободной державой!” – заявил политик у себя в соцсетях.

Ранее Филиппо критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о готовности к затяжному конфликту на Украине. По словам политика, Макрон подчиняется “американским ястребам” и может привести Францию к войне, если французы его не остановят.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп тоже отмечал снижение влияния Америки на мировой арене. По его словам, к этому приводит молчание администрации президента Джо Байдена на фоне сближения Китая, России, Ирана и других стран.