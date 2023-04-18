Сальдо: ВСУ стягивают войска к правому берегу Днепра для попытки форсирования реки Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что на правом берегу Днепра скапливаются киевские вооружённые силы, а пропагандистская машина Украины активно вещает о том, что якобы скоро ВСУ перейдут реку и атакуют левобережье. Об этом Сальдо рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Постоянно есть данные о том, что в определенных местах собираются и есть скопление военной техники (ВСУ) на правобережье, плюс высокая активность пропагандисткой машины», - говорит чиновник.

Сальдо также подчеркнул, что это не безосновательные заявления - ВСУ активно собирают со всех окрестностей малотоннажные суда и лодки, в том числе изымают их у жителей Херсонской области, так как в районе Днепра у многих местных есть водный транспорт. Всё это забирается на вооружение и стягивается к левому берегу реки, что свидетельствует о планах форсировать Днепр.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ начали стягивать силы к правому берегу Днепра и в Запорожской области, намереваясь пересечь реку и вторгнуться на занятый российской армией левый берег.