Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 14:17

Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 и РС-12 по вине диспетчера

Произошла опасная ситуация в конце марта 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 и РС-12 по вине диспетчера

Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 и РС-12 по вине диспетчера

Фото: REUTERS

В конце марта самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился с Ил-76 в небе над Самарой. Причиной инцидента стало невыполнение обязанностей диспетчером. Такой информацией поделилась Росавиация.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, а самолеты не получили повреждений.

В отношении всех причастных к произошедшему приняты соответствующие кадровые решения. Занимаемые должности покинули: директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения.

Также это коснулось и двух старших диспетчеров районного диспетчерского центра и того самого сотрудника, который и допустил нарушение.

Ранее KP.RU рассказывал, как самолет из Санкт-Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре. По факту произошедшего СК и прокуратура начали проверку.