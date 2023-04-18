Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 и РС-12 по вине диспетчера Фото: REUTERS

В конце марта самолет РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизился с Ил-76 в небе над Самарой. Причиной инцидента стало невыполнение обязанностей диспетчером. Такой информацией поделилась Росавиация.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, а самолеты не получили повреждений.

В отношении всех причастных к произошедшему приняты соответствующие кадровые решения. Занимаемые должности покинули: директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения.

Также это коснулось и двух старших диспетчеров районного диспетчерского центра и того самого сотрудника, который и допустил нарушение.

Ранее KP.RU рассказывал, как самолет из Санкт-Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре. По факту произошедшего СК и прокуратура начали проверку.