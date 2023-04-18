Что произошло за день: главные события

Украине грозит новый "майдан" после спецоперации Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Украине угрожает новый Майдан, а также государственный переворот после окончания специальной военной операции России. Издание Politico, ссылаясь на бывшего украинского министра, заявило, что украинский конфликт породил много надежд, из-за чего украинцы будут с нетерпением ждать перемен, а также «хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее».

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