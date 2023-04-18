«Газпром»: Европа пережила зиму 2022-2023 только благодаря тёплой погоде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Газпроме» считают, что Европа пережила минувшую зиму только благодаря тому, что погода была к ним милостива, и прошедший сезон оказался очень тёплым и комфортным на территории стран ЕС. Далеко не факт, что в следующем году природа даст европейцам второй шанс. Об этом пишет пресс-служба компании.

Всего, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE) за 6 апреля 2023 года, в газовых хранилищах Евросоюза сейчас около 55,4 млрд кубометров газа. Это 55 % от максимально возможной их заполненности.

При этом объём активного газа, применяющегося в жизнедеятельности стран ЕС, составляет 56,6 млрд кубометров, по состоянию на 16 апреля 2023 года. В 2020 этот показатель был больше - 58 млрд.

Восполнить запасы и достичь максимального уровня закачки, считают в компании, Европе будет очень непросто. Особенно с учётом сомнительных антироссийских решений. В таких условиях, когда конкуренция за СПГ среди других поставщиков оказывает решающее влияние на объёмы газа на рынке, это станет нетривиальной задачей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что посол МИД России по особым поручениям Юрий Сентюрин оценил текущую ситуацию на газовом рынке Европы, предупредив, что к 2030 году безумные вложения средств в независимость от российского газа окажутся невостребованными.