Названы самые курящие российские регионы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Алтай названа самым курящим российском регионом. Об этом сказано в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого представила Lenta.ru.

Согласно данным исследования, в Республике Алтай табачную продукцию употребляют 34,2% совершеннолетних граждан. Второе место в этом рейтинге занимает Сахалинская область, где курят 33,5% взрослого населения, а тройку замыкает Магаданская область (31,9%). В пятерку лидеров по данному показателю также вошли Ненецкий автономный округу (30,4%) и Республика Коми (29,6%).

Топ российских регионов, жители которых реже всего курят, возглавили Чеченская Республика (3,3%), Ингушетия (4%), Республика Дагестан (6%), а также Мордовия (10,2 процента) и Северная Осетия (10,9%).

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