Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна или выделить компенсации

Молдавские фермеры призвали власти республики ограничить импорт сельхозпродукции с Украины Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Ассоциация молдавских фермеров призвала власти республики ограничить импорт зерна и пищевой продукции из Украины либо компенсировать их убытки.

“Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности безотлагательно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию”, – заявили аграрии в своих соцсетях.

Фермеры отметили, что лидеры других стран Европы заняты поиском возможностей поддержки своих аграриев, в то время как власти Молдавии остаются в этом вопросе “весьма пассивными”. Недавнее решение некоторых стран о временном ограничении импорта продовольствия из Украины может, по их мнению, привести к притоку сельхозпродукции на другие рынки, в том числе и в Молдавию.

Напомним, недавно Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевой продукции из Украины в связи с массовыми протестами польского населения и фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна.

Жители Польши раскритиковали поддержку местных фермеров за счет налогоплательщиков. По их мнению, кризис надо было решать гораздо раньше.