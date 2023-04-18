Депутаты ЕП от Австрии упрекнули Еврокомиссию из-за «чрезмерной» помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия продолжает оказывать чрезмерную поддержку Киеву, даже несмотря на то, что финансовая помощь «больше, чем когда-либо» нужна многим странам Европейского союза. Такое заявление сделали депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер.

«В настоящее время некоторым государствам-членам требуется больше финансовой поддержки, чем когда-либо. Как Еврокомиссия может оправдать чрезмерную поддержку третьих стран по сравнению с ее собственными государствами-членами?», - приводит Lenta.ru заявление австрийских парламентариев.

В своем заявлении к Еврокомиссии политики обратили внимание на встречу комиссаров Европейского союза с украинским правительством, которая состоялась 3 февраля этого года, отметив, что там были затронуты такие темы, как новые антироссийские санкции и возможность вступления Украины в Евросоюз.

«Уже стало ясно, что санкции менее эффективны, чем ожидалось, и в основном негативно сказываются на населении ЕС. В свете этих фактов как дальнейшие санкции могут быть соразмерными и оправданными?», - сказано в заявлении.

Ранее Совет Евросоюза утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для украинской армии. Как сообщал телеканал «360», средства намерены направить до конца весны этого года.

Тем временем сообщалось, что большинство австрийцев выступают за отмену антироссийских ограничительных мер. RT писало, что согласно результатам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA, против санкций высказался 41% опрошенных, а поддержали ограничения 37% респондентов.