В Саранске откроют филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

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«Мы отобрали социальных координаторов из числа сотрудников системы социальной защиты населения, волонтеров, членов семей участников СВО, которые пройдут обучение в РАНХиГС и будут работать во всех муниципальных районах республики. Провели оценку состояния материально-технической базы медицинских организаций республики, оказывающих помощь ветеранам СВО и осуществляющих их медицинскую реабилитацию. Наша задача — сделать все для того, чтобы филиал в Республике Мордовия заработал как можно скорее», — рассказал о серьезной подготовке к открытию филиала Артем Здунов.

Филиал разместится в центральной части Саранска. Сейчас идет подготовка помещений для комфортного приема посетителей. Здесь будут отделения первичного приема и социального МФЦ, кабинеты психолого-психотерапевтической помощи и медико-социальной экспертизы, юридическая служба и социальных координаторов, комната для демонстрации реабилитационного оборудования и пункт проката технических средств реабилитации.

«В организации филиалов фонда в регионах должны быть задействованы все профильные службы, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов знали, куда им обратиться, и могли получить необходимую помощь. Не менее важны и комфортные условия работы сотрудников филиалов», — отметила Анна Цивилева.