Крупнейшая партия Европарламента обвинила ряд стран ЕС в поддержке России Фото: Мария ЛЕНЦ

Самая многочисленная партия в Европарламенте, «Европейская народная партия»,осудила решение Польши, Венгрии и Словакии отказаться от поставок зерна из Украины. По мнению европейских депутатов, эти действия являются прямой помощью России.

«Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС», - заявили в Европарламенте.

Также в партии считают, что страны Евросоюза обязаны соблюдать общую солидарность в поддержке Киева, так как, якобы, любые действия, которые идут во вред Украине, играют на руку Москве.

Ранее KP.RU сообщил о том, что не только Венгрия, Словакия и Польша пошли по пути отказа от зерна из Украины. Вероятно, скоро собственными интересами озаботится и Молдавия, фермеры которой громко заявили о необходимости перестать ввозить украинскую сельхозпродукцию, либо начать компенсировать огромные убытки фермерским хозяйствам.