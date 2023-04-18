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НовостиПолитика18 апреля 2023 16:04

Однополярного мира во главе с Америкой больше не существует

Global Times: однополярной силы США больше не существует
Роман ПОЛОСИКОВ
Однополярного мира во главе с Америкой больше не существует

Однополярного мира во главе с Америкой больше не существует

Фото: REUTERS

Вашингтон выдает желаемое за действительное, поскольку однополярного мира во главе с США больше не существует. Они все еще думают, что все страны мира будут вторить американской пропаганде о конфликте на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times, основываясь на интервью с сотрудником Китайской академии социальных наук Люй Сяном.

В материале отмечается, что планы Вашингтона ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, не увенчались успехом.

Все больше стран отказываются присоединяться к позиции США в этом вопросе, при этом призывая отказаться от накачки Украины вооружением в пользу мирного урегулирования ситуации.

В современном многополярном мире Вашингтону не по силам склонить все страны на свою сторону, а в материале США сравнили с бревном, которое не может поддерживать шатающиеся здание.

Ранее KP.RU рассказывал, что французский политик Флориан Филиппо призвал Париж выйти из союза с США из-за краха американского лагеря. Он сказал, что Франция должна стать свободной державой.